Ванюрхин Кузьма (Косьма) Евфимиев
Место рождения
Дата рождения01.11.1909 ст.
Дата смерти09.04.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1909 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
02.11.1909 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Пётр Никандров Ширяев и той же деревни крестьянская девица Александра Михайлова
Смерть
09.04.1911 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Евфимия Стефанова сын Косьма