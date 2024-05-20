Ванюрхин Кузьма (Косьма) Евфимиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюрхин Кузьма (Косьма) Евфимиев

Ванюрхин Кузьма (Косьма) Евфимиев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1909 ст.

Дата смерти

09.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1909 ст.

Отец: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Мать: Ванюрхина Анфиса Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
02.11.1909 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Пётр Никандров Ширяев и той же деревни крестьянская девица Александра Михайлова
Смерть
09.04.1911 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Евфимия Стефанова сын Косьма

Мы используем куки для улучшения работы сайта.