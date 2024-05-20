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Ванюрхин Василий Евфимов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1900 ст.

Дата смерти

12.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900 ст.

Отец: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Мать: Ванюрхина Анфиса Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
31.12.1900 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин …. Линарионов и той же деревни крестьянская жена Екатерина Порфирьева
Смерть
12.01.1901 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Евфимия Стефанова сын Василий (2нед.)

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