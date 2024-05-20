Ванюрхин Василий Евфимов
Место рождения
Дата рождения30.12.1900 ст.
Дата смерти12.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
31.12.1900 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин …. Линарионов и той же деревни крестьянская жена Екатерина Порфирьева
Смерть
12.01.1901 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Евфимия Стефанова сын Василий (2нед.)