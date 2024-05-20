Ванюрхин Иван Евфимиев
Место рождения
Дата рождения01.06.1907 ст.
Дата смерти08.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
03.06.1907 ст.
Восприемники: Деревни Пальчиковского выселка крестьянин Иулианий Даниилов и деревни Нератовки крестьянская девица Евдокия Алексеева
Смерть
08.08.1911 ст.
от младенческой Деревни Нератовка крестьянина Евфимия Стефанова сын иван (4 года)