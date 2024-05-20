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Ванюрхин Иван Евфимиев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.06.1907 ст.

Дата смерти

08.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907 ст.

Отец: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Мать: Ванюрхина Анфиса Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
03.06.1907 ст.
Восприемники: Деревни Пальчиковского выселка крестьянин Иулианий Даниилов и деревни Нератовки крестьянская девица Евдокия Алексеева
Смерть
08.08.1911 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовка крестьянина Евфимия Стефанова сын иван (4 года)

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