(Ванюрхина) Евлампия Евфимиева
Место рождения
Дата рождения09.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
10.10.1904 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Малахия Никандров Емельянов и той же деревни крестьянская девица Наталия Никандрова Емельянова
Смерть
Неизвестно