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(Ванюрхина) Евлампия Евфимиева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904 ст.

Отец: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Мать: Ванюрхина Анфиса Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Крещение
10.10.1904 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Малахия Никандров Емельянов и той же деревни крестьянская девица Наталия Никандрова Емельянова
Смерть
Неизвестно

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