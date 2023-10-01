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Орлов Филимон Евгеньевич

Место рождения

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

01.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Орлов Евгений Максимович

Мать: не указана

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.

Сын: Орлов Евгений Филимонович

Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1888 ст.

Сын: Орлов Виктор Филимонович

Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.

Сын: Орлов Лаврентий Филимонович

Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1901 ст.

Сын: Орлов Наум Филимонович

Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
01.08.1914 ст.
Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

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