Орлов Филимон Евгеньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти01.08.1914 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Орлов Евгений Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.
Сын: Орлов Евгений Филимонович
Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
11.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.
Сын: Орлов Лаврентий Филимонович
Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
30.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Орлова Ефросинья Прохоровна
Смерть
01.08.1914 ст.