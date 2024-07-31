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Орлов Евгений Максимович

Место рождения

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

08.02.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигорская (Орлова) Васса Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Орлов Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Орлов Филимон Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
08.02.1889 ст.
Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

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