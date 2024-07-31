Орлов Евгений Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти08.02.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигорская (Орлова) Васса Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.02.1889 ст.