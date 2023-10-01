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Орлова Ефросинья Прохоровна

Место рождения

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Филимон Евгеньевич

Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.

Сын: Орлов Евгений Филимонович

Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1888 ст.

Сын: Орлов Виктор Филимонович

Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.

Сын: Орлов Лаврентий Филимонович

Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1901 ст.

Сын: Орлов Наум Филимонович

Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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