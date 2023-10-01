Орлова Ефросинья Прохоровна
Место рожденияДеланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.
Сын: Орлов Евгений Филимонович
Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.
Сын: Орлов Лаврентий Филимонович
Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Орлов Филимон Евгеньевич
Смерть
Неизвестно