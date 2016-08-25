Калугин Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1937
Дата смерти25.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Калугина Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Калугина Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калугина Алла
Рождение ребёнка
11.01.1959
Сын: Калугин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Калугина Алла
Смерть
25.08.2016