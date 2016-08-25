Калугин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1937

Дата смерти

25.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937

Отец: Калугин Степан Александрович

Мать: Березина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Калугина Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Калугина Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Алла

Рождение ребёнка
11.01.1959

Сын: Калугин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Калугина Алла

Смерть
25.08.2016

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