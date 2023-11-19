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Калугин Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Калугин Александр Кузмич

Мать: Калугина (Борзенкова) Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калугина Мария Степановна

Мать ребёнка: Березина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Калугин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Березина Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно

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