Калугин Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калугина Мария Степановна
Мать ребёнка: Березина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1937
Сын: Калугин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Березина Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно