Березина Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калугина Мария Степановна

Отец ребёнка: Калугин Степан Александрович

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Калугин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Калугин Степан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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