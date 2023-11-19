Березина Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калугина Мария Степановна
Отец ребёнка: Калугин Степан Александрович
Рождение ребёнка
19.02.1937
Сын: Калугин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Калугин Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно