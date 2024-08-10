Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замараев Андриан Григорьев
Отец ребёнка: Замараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замараев Лука Григорьевич
Отец ребёнка: Замараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замараев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Замараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замараева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Замараев Григорий
Смерть
Неизвестно