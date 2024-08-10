Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ивановна

Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замараев Андриан Григорьев

Отец ребёнка: Замараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замараев Лука Григорьевич

Отец ребёнка: Замараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замараев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Замараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замараева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Замараев Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.