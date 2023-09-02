Замараева Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замараева Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замараев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1884

Дочь: Попова Дарья Аксентиевна

Отец ребёнка: Попов Авксентий Александрович

Рождение ребёнка
05.05.1886

Дочь: Попова Елена Авксентиевна

Отец ребёнка: Попов Авксентий Александрович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Попов Михаил Авксентьевич

Отец ребёнка: Попов Авксентий Александрович

Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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