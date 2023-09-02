Замараева Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замараев Григорий
Рождение ребёнка
16.03.1884
Дочь: Попова Дарья Аксентиевна
Отец ребёнка: Попов Авксентий Александрович
Рождение ребёнка
05.05.1886
Дочь: Попова Елена Авксентиевна
Отец ребёнка: Попов Авксентий Александрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Попов Михаил Авксентьевич
Отец ребёнка: Попов Авксентий Александрович
Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно