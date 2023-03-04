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Грухин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1840 ст.

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1840 ст.

Отец: Грухин Иван Никифорович

Мать: Грухина Евдокия Ларионова

Бракосочетание
29.10.1861 ст.

Жена: Грухина (Малых) Ольга Емельяновна

МК с. Красное 1861-1865гг. (жених дер. Сеньки мартынова 19 лет/невеста дер. Семёна Малого 21 год/отец крест. Емельян Пеирович Малых/поруч. Пасеговской волости дер. Кузнецовской Пётр и Семён Лариновы Ю... Показать все
Смерть
После 1861

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