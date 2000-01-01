Грухина (Малых) Ольга Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1861 ст.
МК с. Красное 1861-1865гг. (жених дер. Сеньки мартынова 19 лет/невеста дер. Семёна Малого 21 год/отец крест. Емельян Пеирович Малых/поруч. Пасеговской волости дер. Кузнецовской Пётр и Семён Лариновы Ю... Показать все
Смерть
После 1861