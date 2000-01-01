Грухина (Малых) Ольга Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Малых) Ольга Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1861 ст.

Муж: Грухин Александр Иванович

МК с. Красное 1861-1865гг. (жених дер. Сеньки мартынова 19 лет/невеста дер. Семёна Малого 21 год/отец крест. Емельян Пеирович Малых/поруч. Пасеговской волости дер. Кузнецовской Пётр и Семён Лариновы Ю... Показать все
Смерть
После 1861
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