Грухин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
05.08.1840 ст.
Сын: Грухин Александр Иванович
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.
Сын: Грухин Иван Иванович
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
10.05.1846 ст.
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858