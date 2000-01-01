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Грухин Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Грухин Никифор Яковлевич

Мать: Грухина Анастасия Аристарховна

Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова

Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.

Сын: Грухин Косма Иванович

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова

Рождение ребёнка
05.08.1840 ст.

Сын: Грухин Александр Иванович

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова

Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.

Сын: Грухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова

Рождение ребёнка
10.05.1846 ст.

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Евдокия Ларионова

Смерть
После 1858
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