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Грухина Анастасия Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

12.01.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Грухин Егор Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Грухин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Грухина) Авдофья Никифоровна

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Грухин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
22.01.1810 ст.

Сын: Грухин Максим Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1813

Сын: Грухин Харитон Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1815 ст.

Сын: Грухин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Смерть
12.01.1815 ст.

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