Грухина Анастасия Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти12.01.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Грухин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Грухина) Авдофья Никифоровна
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1810 ст.
Сын: Грухин Максим Никифорович
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
23.08.1813
Сын: Грухин Харитон Никифорович
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1815 ст.
Сын: Грухин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Смерть
12.01.1815 ст.