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Грухина Евдокия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.

Сын: Грухин Косма Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
05.08.1840 ст.

Сын: Грухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.

Сын: Грухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
10.05.1846 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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