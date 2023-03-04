Грухина Евдокия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1840 ст.
Сын: Грухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.
Сын: Грухин Иван Иванович
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
10.05.1846 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858