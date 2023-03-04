Мамаева (Братухина) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Братухина) Мавра Ивановна

Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Истобенский оброчный стан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Мамаев Яков Аристархович

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Мамаев Фома Аристархович

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мамаев Матвей Аристархович

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мамаев Игнат Аристархович

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Мамаев Никифор Аристархович

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Мамаев Абрам Аристархович

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1770
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хорошавина (Мамаева) Параскева Аристарховна

Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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