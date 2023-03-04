Мамаева (Братухина) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Истобенский оброчный стан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мамаев Матвей Аристархович
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мамаев Игнат Аристархович
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мамаев Никифор Аристархович
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мамаев Абрам Аристархович
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович
Смерть
1770
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хорошавина (Мамаева) Параскева Аристарховна
Отец ребёнка: Мамаев Аристарх Павлович