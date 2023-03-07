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Мамаев Никифор Аристархович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Мамаев Аристарх Павлович

Мать: Мамаева Мавра Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1775 ст.

Жена: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1775г. МК с. Камешница (невеста Спаской волости из Новорасчистного починка Фёдора Мокрецова дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 29
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мамаев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1783 ст.

Сын: Мамаев Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1783г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1786

Сын: Мамаев Степан Никифорович

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мелания Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мамаев Калинин Никифорович

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Праскева Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1804
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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