Мамаев Никифор Аристархович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Мамаев Аристарх Павлович
Мать: Мамаева Мавра Ивановна
Бракосочетание
25.01.1775 ст.
Жена: Мамаева Фёкла Фёдорова
1775г. МК с. Камешница (невеста Спаской волости из Новорасчистного починка Фёдора Мокрецова дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 29
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мамаев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
10.10.1783 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
1783г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1786
Сын: Мамаев Степан Никифорович
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мелания Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Мамаев Калинин Никифорович
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Праскева Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Фёкла Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804