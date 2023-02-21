Мамаева (?) Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Фёкла Фёдорова

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Место рождения

п. Вноврасчистной

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Вноврасчистной
Булдачинский десяток
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мамаев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1783 ст.

Сын: Мамаев Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1783г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1786

Сын: Мамаев Степан Никифорович

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мелания Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мамаев Калинин Никифорович

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Праскева Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Никифор Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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