Мамаева (?) Фёкла Фёдорова
Место рожденияп. Вноврасчистной
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Вноврасчистной
Булдачинский десяток
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мамаев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Рождение ребёнка
10.10.1783 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
1783г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1786
Сын: Мамаев Степан Никифорович
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мелания Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Мамаев Калинин Никифорович
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Праскева Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805