Мамаев Яков Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Яков Аристархович

Мамаев Яков Аристархович

avatar

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Мамаев Аристарх Павлович

Мать: Мамаева Мавра Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Мамаев Лев Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Васса Семёнова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Мамаев Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Васса Семёнова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Васса Семёнова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close