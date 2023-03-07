Мамаев Яков Аристархович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Мамаев Аристарх Павлович
Мать: Мамаева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мамаев Лев Яковлевич
Мать ребёнка: Попова Васса Семёнова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Попова Васса Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Васса Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763