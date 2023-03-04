Попова (Устюганова) Васса Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Иленовская вотчина
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мамаев Лев Яковлевич
Отец ребёнка: Мамаев Яков Аристархович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Мамаев Яков Аристархович
Бракосочетание
До 1782
Муж: Попов ?
Илганская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763