Попова (Устюганова) Васса Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Устюганова) Васса Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Иленовская вотчина
Рождение ребёнка
1755

Сын: Мамаев Лев Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Мамаев Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1782

Муж: Попов ?

Илганская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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