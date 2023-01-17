Мамаев Абрам Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Абрам Аристархович

Мамаев Абрам Аристархович

avatar

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мамаев Аристарх Павлович

Мать: Мамаева Мавра Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.12.1782 ст.

Сын: Мамаев Ефим Абрамович

Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
23.08.1789 ст.

Дочь: Наталия Абрамовна

Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устина Абрамовна

Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа Абрамовна

Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Феврания Фёдорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Харитония

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1820
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close