Мамаев Абрам Аристархович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Мамаев Аристарх Павлович
Мать: Мамаева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова
Рождение ребёнка
20.12.1782 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
23.08.1789 ст.
Дочь: Наталия Абрамовна
Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устина Абрамовна
Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа Абрамовна
Мать ребёнка: Мамаева Феврания Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Харитония
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820