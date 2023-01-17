Мамаева (?) Феврания Фёдорова
Место рожденияд. Кокоринская
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кокоринская
Тимиреевская вотчина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович
Рождение ребёнка
20.12.1782 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
23.08.1789 ст.
Дочь: Наталия Абрамовна
Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устина Абрамовна
Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа Абрамовна
Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805