Мамаева (?) Феврания Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Феврания Фёдорова

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Место рождения

д. Кокоринская

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кокоринская
Тимиреевская вотчина
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.12.1782 ст.

Сын: Мамаев Ефим Абрамович

Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
23.08.1789 ст.

Дочь: Наталия Абрамовна

Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устина Абрамовна

Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа Абрамовна

Отец ребёнка: Мамаев Абрам Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Абрам Аристархович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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