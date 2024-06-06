(Даниель-Бек) Кира Владимировна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Даниель-Бек Владимир Изральевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицинских наук, хирург-онколог.
Рождение ребёнка
20.08.1947
Сын: Долецкий Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Долецкий Станислав Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долецкий Станислав Яковлевич
Смерть
1984