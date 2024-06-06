(Даниель-Бек) Кира Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Даниель-Бек) Кира Владимировна

(Даниель-Бек) Кира Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1920

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Даниель-Бек Владимир Изральевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицинских наук, хирург-онколог.
Рождение ребёнка
20.08.1947

Сын: Долецкий Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Долецкий Станислав Яковлевич

Рождение ребёнка
10.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долецкий Станислав Яковлевич

Смерть
1984
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.