Долецкий Андрей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долецкий Андрей Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1947

Дата смерти

15.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947

Отец: Долецкий Станислав Яковлевич

Мать: Кира Владимировна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Долецкий Артем Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицинских наук, профессор, анестезиолог-реаниматолог.
Смерть
15.11.2019
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