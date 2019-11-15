Долецкий Андрей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1947
Дата смерти15.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947
Отец: Долецкий Станислав Яковлевич
Мать: Кира Владимировна
Рождение ребёнка
1977
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицинских наук, профессор, анестезиолог-реаниматолог.
Смерть
15.11.2019