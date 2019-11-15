Долецкий Станислав Яковлевич
Место рожденияМосква, РСФСР
Дата рождения10.11.1919
Дата смерти08.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
20.08.1947
Сын: Долецкий Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Кира Владимировна
Рождение ребёнка
10.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кира Владимировна
Москва, РСФСР СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Главный детский хирург Министерства здравоохранения РСФСР
Смерть
08.03.1994
Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище