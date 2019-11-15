Долецкий Станислав Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долецкий Станислав Яковлевич

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Место рождения

Москва, РСФСР

Дата рождения

10.11.1919

Дата смерти

08.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
20.08.1947

Сын: Долецкий Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Кира Владимировна

Рождение ребёнка
10.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кира Владимировна

Москва, РСФСР СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Главный детский хирург Министерства здравоохранения РСФСР
Смерть
08.03.1994
Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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