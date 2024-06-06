Вейсман Митрофан Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1874
Отец: Вайсман Василий Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: Вейсман Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Вербицкая Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вейсман Евгений Митрофанович
Мать ребёнка: Вербицкая Екатерина Леонтьевна
Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно