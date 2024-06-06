Вейсман Митрофан Васильевич 31.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вейсман Митрофан Васильевич

Место рождения

Лубны, Полтавська область

Дата рождения

31.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1874

Отец: Вайсман Василий Павлович

Мать: не указана

Лубны, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербицкая Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: Вейсман Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Вербицкая Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вейсман Евгений Митрофанович

Мать ребёнка: Вербицкая Екатерина Леонтьевна

Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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