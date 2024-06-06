Вербицкая Екатерина Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вербицкая Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейсман Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: Вейсман Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Вейсман Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вейсман Евгений Митрофанович

Отец ребёнка: Вейсман Митрофан Васильевич

Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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