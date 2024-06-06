Вербицкая Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: Вейсман Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Вейсман Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вейсман Евгений Митрофанович
Отец ребёнка: Вейсман Митрофан Васильевич
Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно