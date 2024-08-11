Мишурина Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Сын: Мишурин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Мишурин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Мишурин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Дочь: Мишурина Валентина Никифоровна
Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович
Место жительства
1897
Смерть
Неизвестно