Мишурина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишурина Ольга Ивановна

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Место рождения

Бельково, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Мишурин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Мишурин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Мишурин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Дочь: Мишурина Валентина Никифоровна

Отец ребёнка: Мишурин Никифор Демьянович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Место жительства
1897
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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