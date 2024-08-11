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Мишурин Михаил Никифорович

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: Мишурин Никифор Демьянович

Мать: Мишурина Ольга Ивановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Попал в плен (военное)
1921
Томск, город Томск, Томская область
Мишурин Михаил Никифорович, р. в Тобольской губ. Чиновник военного времени. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен. На 1 авг. 1922 на особом учете в Томском ГВК. /7–54/ https://xn--90adhkb6ag0... Показать все
Смерть
Неизвестно

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