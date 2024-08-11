Мишурин Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Попал в плен (военное)
1921
Томск, город Томск, Томская область
Мишурин Михаил Никифорович, р. в Тобольской губ. Чиновник военного времени. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен. На 1 авг. 1922 на особом учете в Томском ГВК. /7–54/ https://xn--90adhkb6ag0... Показать все
Смерть
Неизвестно