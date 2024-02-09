Мишурин Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишурин Василий Никифорович

Мишурин Василий Никифорович

avatar

Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

08.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Мишурин Никифор Демьянович

Мать: Мишурина Ольга Ивановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
08.08.1912 ст.
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Запись о смерти М99 от 08.08.1912 в МК Градо-Ялуторовского Сретенского собора. Города Ялуторовска мещанина Никифора Дамианова Мишурина сын Василий в возрасте 28 лет от гнойного воспаления мозга вследс... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.