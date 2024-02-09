Мишурин Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смерти08.08.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Смерть
08.08.1912 ст.
Запись о смерти М99 от 08.08.1912 в МК Градо-Ялуторовского Сретенского собора. Города Ялуторовска мещанина Никифора Дамианова Мишурина сын Василий в возрасте 28 лет от гнойного воспаления мозга вследс... Показать все