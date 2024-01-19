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Мишурин Никифор Демьянович

Место рождения

Бельково, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Мишурин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Мишурина Ольга Ивановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Мишурин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Мишурина Ольга Ивановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Мишурин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Мишурина Ольга Ивановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Дочь: Мишурина Валентина Никифоровна

Мать ребёнка: Мишурина Ольга Ивановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Место жительства
1897
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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