Ураков Иван Герасимов
Место рождения
Дата рождения17.04.1869 ст.
Дата смерти29.03.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.04.1869 ст.
МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 228об-229, №38)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Иванова
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
Крещение
19.04.1869 ст.
Восприемник: того же починка крестьянин Андрей Никифоров Овечкин. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 228об-229, №38)
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
В госпитальных карточках 1915 года указан возраст 27-28 лет (см. ниже)
Бракосочетание
30.01.1887 ст.
Жена: Уракова Надежда Павлова
Запись в МК за 1887 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-254, лист 274об-275, №11). Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Иван Герасимов Ураков, п... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1889 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
Запись в МК за 1893 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 313об-314, №2)
Поручитель
20.01.1893 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Никита Тимофеев Ураков, православного вероисповедания, вдовец вторым браком, в возрасте 38 лет. Невеста: починка Кожланура ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 14.02.1896 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
Поручитель
28.01.1898 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым браком, 18 лет. Невеста: той же волости села Русский Шой к... Показать все
Поручитель
10.02.1899 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Того же починка крестьянина Пе... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.
Сын: Ураков Степан Иванов
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
Родился с мертвым близнецом братом. Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 40об-41, №110)
Рождение ребёнка
07.03.1906 ст.
Сын: Ураков Виктор Иванов
Мать ребёнка: Уракова Надежда Павлова
МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 240об-241, №30)
Поручитель
08.11.1909 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Григорий Егоров Соколов, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и деревни ... Показать все
Смерть
29.03.1912 ст.
В возрасте 43 лет «от неопределен.» МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 384об-385, №17)
Похороны
01.04.1912 ст.
Погребён на приходском кладбище. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 384об-385, №17)