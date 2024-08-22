(Уракова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Уракова) Александра Иванова

(Уракова) Александра Иванова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Вычислено 14.02.1896 ст.

Дата смерти

28.03.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 14.02.1896 ст.

Отец: Ураков Иван Герасимов

Мать: Уракова (Попова) Надежда Павлова

Смерть
28.03.1896 ст.
Починка Овечкина крестяьнина Ивана герасимова Уракова дочь Александра в возресте 2 недель - от слаборождения. МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 61об-62. №15)
Похороны
31.03.1896 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 61об-62. №15)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.