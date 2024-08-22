(Уракова) Александра Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 14.02.1896 ст.
Дата смерти28.03.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 14.02.1896 ст.
Смерть
28.03.1896 ст.
Починка Овечкина крестяьнина Ивана герасимова Уракова дочь Александра в возресте 2 недель - от слаборождения. МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 61об-62. №15)
Похороны
31.03.1896 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 61об-62. №15)