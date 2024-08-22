Ураков Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Ураков Иван Герасимов
Мать: Уракова Надежда Павлова
В госпитальных карточках 1915 года указан возраст 27-28 лет (см. ниже)
Восприемник
08.03.1906
Восприемник на крещении родного брата Виктора. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 240об-241, №30)
Восприемник
01.02.1907
Восприемник на крещении Василия Никанорова Уракова (родители: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Никанор Космин Ураков и законная его жена Дарья Адрианова, оба православные). Запись в МК... Показать все
Поручитель
08.11.1909
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина зпасной солдат Григорий Егоров Соколов, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и деревни ... Показать все
Бракосочетание
26.05.1913 ст.
Жена: Уракова Ольга Михайлова
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 45об-46, №25) Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина запасной солдат Александр Иванов Ураков, православного вероисповедания,... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1915 ст.
Сын: Ураков Василий Александров
Мать ребёнка: Уракова Ольга Михайлова
МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Лечение в госпитале
12.04.1915
Рядовой 220-го пехотного Скопинского полка. Прибыл в городской госпиталь №26 города Казани из Москвы. Заболел 1.03.1915. Место заболевания указано - Скерневицы (Польша). Возможно - последствия химич... Показать все
Лечение в госпитале
20.05.1915
Рядовой 220-го пехотного Скопинского полка. Переведен из городского госпиталя №26 в городской госпиталь №19 города Казани. Болен ревматизмом с 1.02.1915. РГВИА. Ящик 3559-У
Смерть
Неизвестно