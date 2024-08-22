Ураков Василий Александров
Место рождения
Дата рождения03.01.1915 ст.
Дата смерти12.04.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
03.01.1915 ст.
Отец: Ураков Александр Иванов
Мать: Уракова Ольга Михайлова
МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Крещение
06.01.1915 ст.
Того же починка крестьянин Павел Иванов Ураков (? - проверить). МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Смерть
12.04.1916 ст.
В возрасте 1 года и 2 месяцев от кашля. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 280об-281, №28)
Похороны
14.04.1916 ст.
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 280об-281, №28)