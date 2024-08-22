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Ураков Василий Александров

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

03.01.1915 ст.

Дата смерти

12.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1915 ст.

Отец: Ураков Александр Иванов

Мать: Уракова Ольга Михайлова

МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Крещение
06.01.1915 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Того же починка крестьянин Павел Иванов Ураков (? - проверить). МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Смерть
12.04.1916 ст.
В возрасте 1 года и 2 месяцев от кашля. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 280об-281, №28)
Похороны
14.04.1916 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 280об-281, №28)

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