Уракова (Безсонова) Ольга Михайлова Вычислено 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУракова (Безсонова) Ольга Михайлова

Уракова (Безсонова) Ольга Михайлова

Место рождения

Данилово, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

12.12.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: Безсонов Михаил Григорьев

Мать: не указана

Данилово, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
26.05.1913 ст.

Муж: Ураков Александр Иванов

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 45об-46, №25) Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина запасной солдат Александр Иванов Ураков, православного вероисповедания,... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1915 ст.

Сын: Ураков Василий Александров

Отец ребёнка: Ураков Александр Иванов

МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Смерть
12.12.1916 ст.
В возрасте 23 лет от чахотки. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 304об-305, №82)
Похороны
14.12.1916 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на приходском кладбище. МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 304об-305, №82)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.