Уракова (Безсонова) Ольга Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смерти12.12.1916 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: Безсонов Михаил Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1913 ст.
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 45об-46, №25) Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина запасной солдат Александр Иванов Ураков, православного вероисповедания,... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1915 ст.
Сын: Ураков Василий Александров
Отец ребёнка: Ураков Александр Иванов
МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 161об-162, №2)
Смерть
12.12.1916 ст.
В возрасте 23 лет от чахотки. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 304об-305, №82)
Похороны
14.12.1916 ст.
Погребена на приходском кладбище. МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 304об-305, №82)