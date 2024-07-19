(Уракова) Таисия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ураков Иван Герасимов
Мать: Уракова Надежда Павлова
Восприемник
28.07.1911 ст.
Восприемница на крещении Серафимы Николаевой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Николай Никитин Ураков и жена его Наталия Константинова, оба православн... Показать все
Восприемник
14.11.1911 ст.
Восприемница на крещении Валентины Григорьевой Соколовой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасного солдата Григория Георгиева Соколова и жена его Анфиса Георгиева, оба право... Показать все
Восприемник
09.02.1912 ст.
Восприемница на крещении Раисы Ивановой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Иван Никитин Ураков и жена его Елена Космина, оба православные. Запись в МК... Показать все
Смерть
Неизвестно