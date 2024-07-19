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(Уракова) Таисия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ураков Иван Герасимов

Мать: Уракова Надежда Павлова

Восприемник
28.07.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Серафимы Николаевой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Николай Никитин Ураков и жена его Наталия Константинова, оба православн... Показать все
Восприемник
14.11.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Валентины Григорьевой Соколовой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасного солдата Григория Георгиева Соколова и жена его Анфиса Георгиева, оба право... Показать все
Восприемник
09.02.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Раисы Ивановой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Иван Никитин Ураков и жена его Елена Космина, оба православные. Запись в МК... Показать все
Смерть
Неизвестно

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