Уракова (Бусыгина) Анастасия Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Бусыгина) Анастасия Илларионова

Место рождения

По речке Умерке, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1848 г.р.
Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Бусыгин Илларион Афанасьев

Мать: не указана

По речке Умерке, Уржумский уезд, Вятская губерния
В записи МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино о втором бракосочетании (лист 296об-297, №6) упоминается в возрасте 23 лет.
Бракосочетание
21.01.1866

Муж: Ураков Герасим Васильев

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 91об-92, №5) Жених: Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Герасим Васильев Ураков, православного вероиспо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ураков Иван Герасимов

Отец ребёнка: Ураков Герасим Васильев

Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Ураков Леонтий Васильев

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 296об-297, №6) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, п... Показать все
Смерть
Неизвестно
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