Уракова (Бусыгина) Анастасия Илларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Бусыгин Илларион Афанасьев
Мать: не указана
В записи МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино о втором бракосочетании (лист 296об-297, №6) упоминается в возрасте 23 лет.
Бракосочетание
21.01.1866
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 91об-92, №5) Жених: Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Герасим Васильев Ураков, православного вероиспо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Ураков Герасим Васильев
Бракосочетание
25.01.1874
Запись в МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 296об-297, №6) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, п... Показать все
Смерть
Неизвестно