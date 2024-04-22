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Ураков Леонтий Васильев

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Ураков Василий Павлов

Мать: Уракова Устинья Васильева

Поручитель
24.04.1872
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Никита Тимофеев Ураков, православного вероисповедания, первым браком, с разрешения... Показать все
Бракосочетание
25.01.1874

Жена: Уракова Анастасия Илларионова

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 296об-297, №6) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, п... Показать все
Поручитель
09.02.1875
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17... Показать все
Поручитель
28.01.1879
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Илья Никифоров Овечкин, православного вероисповедания, вторым браком, 34 лет. Не... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Ураков Николай Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1895
Упомянут как умерший в записи о смерти сына Николая в МК за 1895 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 442об-443, №13).
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