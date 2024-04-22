Ураков Леонтий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Ураков Василий Павлов
Поручитель
24.04.1872
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Никита Тимофеев Ураков, православного вероисповедания, первым браком, с разрешения... Показать все
Бракосочетание
25.01.1874
Запись в МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 296об-297, №6) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, п... Показать все
Поручитель
09.02.1875
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17... Показать все
Поручитель
28.01.1879
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Илья Никифоров Овечкин, православного вероисповедания, вторым браком, 34 лет. Не... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879
Смерть
До 1895
Упомянут как умерший в записи о смерти сына Николая в МК за 1895 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 442об-443, №13).