Бусыгин Илларион Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Уракова Анастасия Илларионова
По речке Умерке, Уржумский уезд, Вятская губерния
В записи МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино о втором бракосочетании (лист 296об-297, №6) упоминается в возрасте 23 лет.
Смерть
Неизвестно