Бусыгин Илларион Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгин Илларион Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Уракова Анастасия Илларионова

Мать ребёнка: не указана

По речке Умерке, Уржумский уезд, Вятская губерния
В записи МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино о втором бракосочетании (лист 296об-297, №6) упоминается в возрасте 23 лет.
Смерть
Неизвестно
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