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Карпухин Федот Алексеев

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

15.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Карпухин Алексей Карпов

Мать: Карпухина Настасья Алексеева

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Катина Дария Федотова

Мать ребёнка: Карпухина Мавра Петрова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Георгий Федотов

Мать ребёнка: Карпухина Мавра Петрова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Мавра Петрова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
15.03.1905
Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
от старости
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