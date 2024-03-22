Карпухин Федот Алексеев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти15.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Катина Дария Федотова
Мать ребёнка: Карпухина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпухина Мавра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпухина Мавра Петрова
Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
15.03.1905
от старости