Карпухина Настасья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карпухин Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Карпухин Василий Алексеев
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов
Смерть
Неизвестно