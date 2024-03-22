Карпухина Настасья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Настасья Алексеева

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Алексей

Мать: не указана

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Карпухин Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Карпухин Семён Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Карпухин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Карпухин Федот Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Карпов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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