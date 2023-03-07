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Карпухин Алексей Карпов

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Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Карпухин Карп Иванов

Мать: не указана

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Карпухин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Карпухин Семён Алексеев

Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Карпухин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Карпухин Федот Алексеев

Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1850
Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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