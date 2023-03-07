Карпухин Алексей Карпов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Карпухин Карп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карпухин Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Карпухин Василий Алексеев
Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Карпухина Настасья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1850