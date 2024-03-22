Карпухина (Ломонова) Мавра Петрова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ломонов Петр
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Катина Дария Федотова
Отец ребёнка: Карпухин Федот Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Федот Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно