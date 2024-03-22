Карпухина (Ломонова) Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Ломонова) Мавра Петрова

Место рождения

Репная Вершина, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ломонов Петр

Мать: не указана

Репная Вершина, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Катина Дария Федотова

Отец ребёнка: Карпухин Федот Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Георгий Федотов

Отец ребёнка: Карпухин Федот Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Федот Алексеев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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