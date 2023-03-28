Перышкин (Перушкин) Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1871 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871 ст.
№-252м
Крещение
10.10.1871 ст.
Троицкая церковь Крестные: Егоров Андрей Михайлович - мещанин из г.Алатырь Симбирской Губернии Лазарева Параскева Ивановна - Самарская мещанская девица
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-20
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.
Сын: Перышкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
№-300м
Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.
Сын: Перушкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
№-28м
Рождение ребёнка
08.09.1900 ст.
Дочь: Перышкина Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
№-254ж
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.
Сын: Перушкин Александр Павлович
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
№-274м
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.
Сын: Перушкин Константин Павлович
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Сын: Перушкин Константин Павлович
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
№-199м
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.
Дочь: Перушкина Елена Павловна
Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
Смерть
После 1912