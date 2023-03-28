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Перышкин (Перушкин) Павел Алексеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

04.10.1871 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871 ст.

Отец: Перышкин (Перошкин-Перушкин) Алексей Иванович

Мать: Перышкина (-) Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-252м
Крещение
10.10.1871 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь Крестные: Егоров Андрей Михайлович - мещанин из г.Алатырь Симбирской Губернии Лазарева Параскева Ивановна - Самарская мещанская девица
Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Жена: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-20
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.

Сын: Перышкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
№-300м
Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.

Сын: Перушкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
№-28м
Рождение ребёнка
08.09.1900 ст.

Дочь: Перышкина Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
№-254ж
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.

Сын: Перушкин Александр Павлович

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
№-274м
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.

Сын: Перушкин Константин Павлович

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Сын: Перушкин Константин Павлович

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
№-199м
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.

Дочь: Перушкина Елена Павловна

Мать ребёнка: Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1912

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