Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Табачков Сергей Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Муж: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-20
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.

Сын: Перышкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
№-300м
Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.

Сын: Перушкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
№-28м
Рождение ребёнка
08.09.1900 ст.

Дочь: Перышкина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
№-254ж
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.

Сын: Перушкин Александр Павлович

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
№-274м
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.

Сын: Перушкин Константин Павлович

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Сын: Перушкин Константин Павлович

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
№-199м
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.

Дочь: Перушкина Елена Павловна

Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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