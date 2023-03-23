Перышкина (Табачкова) Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Табачков Сергей Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-20
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.
Сын: Перышкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
№-300м
Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.
Сын: Перушкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
№-28м
Рождение ребёнка
08.09.1900 ст.
Дочь: Перышкина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
№-254ж
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.
Сын: Перушкин Александр Павлович
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
№-274м
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.
Сын: Перушкин Константин Павлович
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Сын: Перушкин Константин Павлович
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
№-199м
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.
Дочь: Перушкина Елена Павловна
Отец ребёнка: Перышкин Павел Алексеевич
Смерть
Неизвестно