Перышкин (Перошкин-Перушкин) Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1880 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Перышкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1869 ст.
Сын: Перышкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-85м
Рождение ребёнка
30.10.1870 ст.
Дочь: Перышкина Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-99ж
Место жительства
С 1870 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1871 ст.
Сын: Перышкин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-252м
Рождение ребёнка
03.02.1873 ст.
Сын: Перышкин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-12м
Рождение ребёнка
17.10.1874 ст.
Дочь: Перышкина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-97ж
Рождение ребёнка
01.05.1876 ст.
Сын: Перышкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-51м
Рождение ребёнка
20.06.1878 ст.
Сын: Перышкин Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-80м
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.
Сын: Перышкин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна
№-129м
Смерть
После 1880 ст.