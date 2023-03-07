Перышкин (Перошкин-Перушкин) Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерышкин (Перошкин-Перушкин) Алексей Иванович

Перышкин (Перошкин-Перушкин) Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Перышкин Иван

Мать: не указана

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Около 1868 ст.

Жена: Перышкина Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1869 ст.

Сын: Перышкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-85м
Рождение ребёнка
30.10.1870 ст.

Дочь: Перышкина Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-99ж
Место жительства
С 1870 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1871 ст.

Сын: Перышкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-252м
Рождение ребёнка
03.02.1873 ст.

Сын: Перышкин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-12м
Рождение ребёнка
17.10.1874 ст.

Дочь: Перышкина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-97ж
Рождение ребёнка
01.05.1876 ст.

Сын: Перышкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-51м
Рождение ребёнка
20.06.1878 ст.

Сын: Перышкин Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-80м
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.

Сын: Перышкин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-129м
Смерть
После 1880 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close