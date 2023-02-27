Закаблук Марк Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Закаблуков Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Закаблукина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: (Закаблукина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: (Закаблукина) Ефросинья
Место жительства
1850
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Смерть
Неизвестно