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Закаблук Марк Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Закаблуков Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Закаблукина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1802

Сын: Закаблук Пётр Маркович

Мать ребёнка: (Закаблукина) Ефросинья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Закаблук Иван Маркович

Мать ребёнка: (Закаблукина) Ефросинья

Место жительства
1850
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Смерть
Неизвестно

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